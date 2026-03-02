En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Ratifican condena contra exdirectora del IDU vinculada al carrusel de la contratación

Ratifican condena contra exdirectora del IDU vinculada al carrusel de la contratación

Según la Corte y la Fiscalía, durante los años 2008 y 2009 la entonces funcionaria aceptó promesas de pagos a cambio de facilitar irregularidades o direccionar contratos para obras de malla vial y TransMilenio.

