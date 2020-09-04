La Corte Suprema de Justicia posesionó a Paula Andrea Ramírez Barbosa como nueva magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia. Su llegada hace parte de la primera rotación de magistrados en la historia de esta Sala, proceso en el que hasta ahora ya fueron elegidas dos nuevas integrantes y queda pendiente la designación de una tercera magistrada para completar la conformación del tribunal.La jurista ibaguereña, egresada de la Universidad de Ibagué, ha dedicado gran parte de su carrera al derecho penal, área que marcó su vocación profesional. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.¿Quién es Paula Ramírez?Paula Andrea Ramírez Barbosa cuenta con más de cinco años de experiencia en la Procuraduría, donde se desempeñó como delegada en asuntos penales ante la Sala de Casación Penal. Posteriormente, llegó a la Corte Suprema como jueza de la misma Sala, experiencia que ahora suma a su nuevo rol como magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia.La nueva integrante del alto tribunal es doctora en Derecho, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, además de tener formación en Ciencias Forenses y estudios políticos. Su hoja de vida también incluye experiencia en la Defensoría del Pueblo, la academia y la investigación jurídica.Junto con Ramírez Barbosa, la Corte Suprema eligió a Emérita del Socorro Mora Insuasty como nueva magistrada de esta Sala. La funcionaria judicial cuenta con trayectoria como magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Cali, fiscal delegada ante jueces del circuito en Cartagena y juez de instrucción en Putumayo.La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia es la encargada de juzgar en primera instancia a congresistas, ministros o exministros, directores de altas entidades del Estado, generales y magistrados, luego de las investigaciones adelantadas por la Sala Especial de Instrucción. Durante sus ocho años de funcionamiento, esta instancia judicial presentó un balance en el que reportó 522 procesos recibidos y 1.908 audiencias realizadas en casos contra altos funcionarios del Estado.Un informe que evidenció que los gobernadores y congresistas concentraron la mayoría de las condenas emitidas por esta Sala, principalmente por delitos relacionados con corrupción y contratación pública. Entre las conductas más recurrentes estuvieron el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, con 50 registros, y el peculado, con 39 casos, además de falsedades documentales, cifras que reflejaron los principales riesgos en el manejo de recursos públicos, especialmente en las administraciones regionales.Con estas dos designaciones, la Sala avanza en su proceso de renovación y queda a la espera de un tercer nombramiento para completar la nueva integración, que estará conformada exclusivamente por mujeres.