Exrepresentante Arizabaleta dice que atenderá a la justicia tras investigación de la Corte Suprema

La exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta se pronunció luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación formal en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del expediente que adelantaba en la Comisión de Acusaciones contra el presidente Gustavo Petro.

Arizabaleta aseguró que comparecerá ante las autoridades judiciales y que colaborará con el proceso.

“Atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades”, dijo la excongresista del Pacto Histórico.

La exlegisladora designó al abogado Luis Gustavo Moreno para que asuma su defensa técnica y ejerza las actuaciones necesarias para garantizar “el respeto de mi presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso”.



La investigación se originó a partir de un expediente que, según la Corte, reúne elementos sobre una serie de reuniones privadas, intercambios de mensajes y la presunta entrega de un documento reservado del proceso que Arizabaleta adelantaba como representante investigadora de la Comisión de Acusaciones.

De acuerdo con las actuaciones conocidas, durante siete meses la entonces congresista habría sostenido encuentros con el abogado de Petro, Alejandro Carranza, mientras tenía a su cargo la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.

El caso permaneció sin trascender públicamente hasta que Arizabaleta firmó el auto mediante el cual intentó suspender al jefe de Estado en medio de la recta final de la campaña, momento en el que el Gobierno denunció las presuntas irregularidades.

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Antes de esa decisión de Arizabaleta, el Gobierno había guardado silencio. Solo cuando ella tomó la determinación de suspenderlo denunció la presunta conducta irregular de la entonces congresista.

Supuestamente, Arizabaleta hizo solicitudes irregulares y sostuvo reuniones entre octubre de 2025 y junio de 2026, período en el que tenía bajo su responsabilidad la investigación contra el presidente Petro.