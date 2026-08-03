Lo que se sabe de los graves incendios en Cundinamarca: amenazan planta clave que regula río Bogotá

Dos incendios forestales registrados desde la tarde del domingo en el corredor del peaje de Chuzacá, entre Soacha, Sibaté y el Salto del Tequendama, mantienen en alerta a los organismos de emergencia de Cundinamarca.

Mientras uno de los focos alcanzó una bodega donde eran almacenados productos químicos, el otro obligó a reforzar la protección de la planta Alicachín de Enel, una infraestructura clave para regular el río Bogotá.

La emergencia, que según las autoridades se habría originado por la quema irresponsable de llantas y cables, también obligó a reforzar el operativo con personal especializado en materiales peligrosos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

¿Por qué es importante la planta Alicachín?

La planta Alicachín, operada por Enel, se encuentra ubicada cerca al Salto del Tequendama y hace parte de la infraestructura que regula el paso de las aguas del río Bogotá.



Su sistema de compuertas permite controlar el caudal del afluente para prevenir desbordamientos y apoyar el manejo de emergencias, especialmente durante temporadas de lluvias, por lo que las autoridades priorizaron su protección mientras avanzaban las labores para contener las llamas.

El capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, informó que el incendio en Chusacá fue el de mayor complejidad entre las diez emergencias forestales registradas durante la jornada en el departamento.

"Al momento, personal de bomberos de diferentes zonas controla este incendio, el cual generó también afectación de una bodega donde se albergan algunos productos químicos. Fue necesario también el apoyo de personal especializado de materiales peligrosos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá", explicó.

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En la atención participaron 58 unidades de bomberos de cinco municipios, además de integrantes de la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ejército.

Cundinamarca reportó diez incendios forestales

Según el balance entregado por las autoridades, durante el domingo fueron atendidos diez incendios forestales en seis municipios de Cundinamarca, entre ellos Sibaté, Soacha, Pacho, Mosquera, Nilo y Tibacuy.

El incendio de Chuzacá continuaba siendo el de mayor preocupación debido a la acción del viento, que dificultó las labores de extinción. Hasta el más reciente reporte, la emergencia presentaba un avance cercano al 75 % en su control.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar quemas de residuos y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a través de la línea de emergencias 123.