UEFA rompe con la FIFA: sus 55 federaciones no participarán en sus competiciones

La UEFA lanzó este jueves una de las advertencias más contundentes de los últimos años contra la FIFA, al anunciar que sus 55 asociaciones miembro no participarán en las competiciones organizadas por el máximo organismo del fútbol mundial mientras permanezca sobre la mesa la propuesta de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y otros torneos a inversores privados.

La decisión fue anunciada tras una reunión extraordinaria convocada para analizar la iniciativa impulsada por la FIFA, que contempla la creación de una filial encargada de comercializar sus principales competiciones, entre ellas el Mundial.

En un comunicado conjunto, la UEFA aseguró que sus federaciones nacionales mantienen una posición unánime frente al proyecto.

"La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", afirmó el organismo.



La UEFA sostiene que el Mundial "no está en venta"

El organismo europeo calificó la Copa del Mundo como uno de los mayores legados del fútbol y rechazó que pueda convertirse en un activo financiero.

"La Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión. Ha sido construida durante generaciones por jugadores, selecciones y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe ser entregada a inversores privados. El Mundial no está en venta", señaló la UEFA.

La organización también criticó el proceso con el que, según denunció, fue presentada la propuesta, al asegurar que se desarrolló sin consultas significativas con las federaciones responsables de administrar el fútbol.

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La UEFA acusa a la FIFA de presionar a las federaciones

En su pronunciamiento, la UEFA sostuvo que las asociaciones nacionales fueron puestas frente a un ultimátum: aceptar un cambio estructural irreversible o afrontar las consecuencias.

Para el organismo europeo, la iniciativa representa una forma de "gobernanza mediante intimidación" y advirtió que abrir la propiedad de las competiciones a capital privado cambiaría de manera permanente la administración del fútbol internacional.

Según explicó, una vez existan accionistas privados, las decisiones sobre el calendario internacional, el formato de los torneos y el futuro del deporte podrían responder prioritariamente a los intereses financieros de los inversionistas y no a las necesidades del fútbol.

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Europa condiciona su participación en los torneos de la FIFA

Como consecuencia de esta posición, la UEFA anunció que ninguna de sus selecciones nacionales participará en competiciones organizadas por la FIFA mientras la propuesta continúe vigente.

El veto solo se levantaría si la iniciativa es retirada por completo y la FIFA ofrece garantías vinculantes de que nunca volverá a plantear la privatización parcial de la gobernanza o de las competiciones bajo su administración.

"Nadie debe tener dudas: la UEFA y sus asociaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación", indicó el organismo.

La organización concluyó su declaración reiterando que la Copa del Mundo pertenece al fútbol y no puede convertirse en un activo comercial para inversores privados.