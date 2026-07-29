La FIFA reabre la puerta al capital privado con FIFA Forward Enterprise y arma polémica mundial

La FIFA volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de incorporar capital privado para financiar algunos de sus principales torneos y fortalecer la inversión en el desarrollo del fútbol mundial. La iniciativa, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), fue presentada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, como una propuesta que deberá ser analizada y aprobada por las federaciones miembro antes de avanzar.

El objetivo del proyecto es ampliar los recursos económicos destinados al crecimiento del fútbol en los próximos años, en un contexto en el que la organización busca diversificar sus fuentes de financiación y fortalecer el respaldo a programas de desarrollo en diferentes regiones.

Sin embargo, el anuncio ha despertado interrogantes en el fútbol europeo, donde persisten los recuerdos de un intento similar que terminó siendo descartado por la oposición de las principales ligas y de la UEFA.

El antecedente de 2018 que marcó el debate

La propuesta recuerda un plan impulsado por Infantino en abril de 2018, cuando la FIFA negoció una inversión cercana a los 25.000 millones de dólares para un período de doce años.



En aquella ocasión, la iniciativa contaba con el respaldo del fondo japonés SoftBank y de un consorcio de inversionistas de Asia y Oriente Medio. Los recursos pretendían financiar nuevas competiciones internacionales, entre ellas una versión ampliada del Mundial de Clubes.

No obstante, el proyecto nunca prosperó debido al rechazo de la UEFA y de varias de las principales ligas europeas, que consideraban que la operación podía afectar el valor comercial de torneos estratégicos como la Liga de Campeones de la UEFA y la Eurocopa.

Las críticas se centraban en el riesgo de que la entrada de grandes fondos de inversión modificara el equilibrio económico del fútbol internacional y redujera la autonomía de las competiciones tradicionales.

Final Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre España y Argentina. Foto: FIFA.

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El recuerdo de la Superliga sigue presente

Las dudas que genera el nuevo proyecto también están influenciadas por lo ocurrido en abril de 2021 con la llamada Superliga Europea. La iniciativa, promovida por doce de los clubes más importantes del continente, fue presentada como un torneo paralelo a las competiciones organizadas por la UEFA. Sin embargo, el rechazo de aficionados, federaciones, gobiernos y organismos deportivos provocó el colapso del proyecto apenas unos días después de su anuncio.

Ese episodio reforzó la cautela con cualquier propuesta que implique cambios estructurales en el modelo económico del fútbol europeo o la participación de grandes inversionistas privados en la organización de competiciones.

Otros deportes ya han abierto sus puertas al capital privado

Aunque en el fútbol persisten las reservas, otros deportes han incorporado con éxito este tipo de financiación. Uno de los casos más representativos ocurrió en diciembre de 2018, cuando la Premiership Rugby vendió el 27 % de sus participaciones a la firma CVC Capital Partners por más de 200 millones de libras esterlinas.

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La compañía ya había administrado los derechos comerciales de la Fórmula 1 entre 2006 y 2017 y posteriormente amplió sus inversiones al torneo del Seis Naciones.

Su estrategia ha estado enfocada en potenciar el crecimiento internacional de las competiciones, aumentar los ingresos comerciales y mejorar la infraestructura de los clubes participantes.

FIFA Forward Enterprise deberá superar el debate

Por ahora, FIFA Forward Enterprise es únicamente una propuesta que deberá ser discutida por las federaciones afiliadas antes de cualquier implementación.

El plan representa un nuevo intento de la FIFA por encontrar mecanismos adicionales de financiación para el desarrollo del fútbol, pero también reabre un debate que ha generado resistencia en Europa durante los últimos años.

La experiencia de 2018 y el precedente de la Superliga muestran que cualquier iniciativa relacionada con la participación de capital privado en el ecosistema del fútbol seguirá siendo objeto de un intenso escrutinio por parte de clubes, ligas y organismos deportivos.