Posesión de Abelardo De La Espriella será en Cali: Senado aprobó el traslado

La plenaria del Senado de la República aprobó el traslado de los congresistas a la ciudad de Cali para la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, programada para el próximo 7 de agosto, a las 3:00 de la tarde.

La decisión se concretó tras la aprobación de una proposición presentada por la bancada del partido Salvación Nacional, la cual obtuvo 58 votos a favor y 30 en contra en la corporación.

Con este resultado en el Senado, la rama legislativa completó el aval institucional requerido para mover la sede de la transmisión de mando fuera de la capital del país.



La Cámara de Representantes ya había dado luz verde

La decisión del Senado se suma a la aprobación previa en la Cámara de Representantes, donde la iniciativa recibió un respaldo de 117 votos a favor frente a 7 en contra.

Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: EFE.

Congresistas que impulsaron la medida argumentaron que llevar el acto presidencial a la capital del Valle del Cauca descentraliza la presencia del Estado y responde a la necesidad de fortalecer la seguridad institucional en la región.



El trámite en el Congreso no estuvo exento de controversias políticas. La bancada del Pacto Histórico presentó en su momento una proposición para frenar el traslado, pero fue rechazada en la Cámara por 114 votos en contra y 6 a favor.

Arena USC será el escenario de la posesión presidencial

Así las cosas, la Arena USC, el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo, recibirá el acto de investidura del próximo 7 de agosto. Después se trasladarían al Batallón Pichincha.

Arena USC Foto: Universidad Santiago de Cali.

La Arena USC es considerada, después de la Arena Movistar de Bogotá, el principal escenario de eventos de Colombia. Se inauguró en diciembre de 2025, durante la Feria de Cali, con diversos conciertos. Se trata de un auditorio principal con capacidad para 2.230 personas y uno auxiliar con otras 303 sillas.

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Además, cuenta con 800 parqueaderos, ascensores, enfermería, zona de ambulancias, aire acondicionado, cervecería, restaurante y bar, entre otros servicios.