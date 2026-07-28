En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Terremoto Japón
Posesión presidencial
Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El poder de Juliana Guerrero confesado por Angie Rodríguez en Mañanas Blu

El poder de Juliana Guerrero confesado por Angie Rodríguez en Mañanas Blu

Angie Rodríguez hizo una radiografía profunda de lo que sería un entramado de corrupción en el Gobierno Petro. Dice que el presidente le da miedo y que teme por su vida.

Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Juliana Guerrero
Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Juliana Guerrero
Foto: Dapre, Presidencia y Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

Angie Rodríguez aseguró en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, que la entonces jefa de despacho, Juliana Guerrero, llegó a acumular un poder inusual dentro del Gobierno. Según relató, Guerrero concentraba decisiones que iban más allá de las funciones de su cargo y ejercía una fuerte influencia sobre el presidente Gustavo Petro. “Había una relación que no era normal”, afirmó Rodríguez, quien sostuvo que esa cercanía le permitió a Guerrero intervenir en nombramientos, definir el acceso al mandatario y tener incidencia en asuntos estratégicos de la administración nacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Angie Rodríguez

'Jorge 40'

Corrupción

Juliana Guerrero

Publicidad

Publicidad

Publicidad