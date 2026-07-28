El poder de Juliana Guerrero confesado por Angie Rodríguez en Mañanas Blu

Angie Rodríguez aseguró en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, que la entonces jefa de despacho, Juliana Guerrero, llegó a acumular un poder inusual dentro del Gobierno. Según relató, Guerrero concentraba decisiones que iban más allá de las funciones de su cargo y ejercía una fuerte influencia sobre el presidente Gustavo Petro. “Había una relación que no era normal”, afirmó Rodríguez, quien sostuvo que esa cercanía le permitió a Guerrero intervenir en nombramientos, definir el acceso al mandatario y tener incidencia en asuntos estratégicos de la administración nacional.