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Blu Radio  / 'Jorge 40'

'Jorge 40'

Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.

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Defensa de Rafael Matera rechaza señalamientos de exparamilitar sobre nexos con AUC ante la JEP

Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Juliana Guerrero
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El poder de Juliana Guerrero confesado por Angie Rodríguez en Mañanas Blu

Jorge 40 en audiencia ante la JEP.
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Corte inadmite demanda con la que Jorge 40 buscaba tumbar condena en su contra por masacre en Cesar

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Hijo de Jorge 40: “No puedo responder por lo que hizo mi papá, pero puedo cambiar mi historia”

María José Pizarro y Jorge Tovar
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María José Pizarro explica agarrón con Katherine Miranda por Jorge Tovar, hijo de 'Jorge 40'

Polémica y reclamo en Congreso por sesión de víctimas de conflicto que dirigió Jorge Tovar_Blu Radio.jpg
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Sesión de víctimas en el Congreso termina en medio de polémicas y reclamos

Alias 'Don Berna'
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Las repercusiones de que ‘Don Berna’ salga de justicia y paz: Corte no ha tomado decisión

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Víctima de Jorge ‘40’, nombrado gestor de paz: “Es un irrespeto del Gobierno”

Otty Patiño.
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"No hay 'caramelos' para los exparamilitares nombrados gestores de paz": Otty Patiño

Presidente Gustavo Petro
Paz

"Mancuso, 'Macaco' y 'Jorge 40' serían gestores de paz en mesa con exparas": Petro

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