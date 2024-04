Preocupante panorama enfrenta el comercio de Barranquilla con el cierre semanal de negocios

Como si se tratara de una tendencia en redes sociales, cada vez son más frecuentes las publicaciones de restaurantes y diferentes tipos de establecimientos comerciales que anuncian el cierre indefinido de sus negocios por una serie de dificultades que vienen afrontando.

Desde Fenalco Atlántico advierten, por ejemplo, que ha habido una desaceleración o caída en algunos sectores en los que las ventas han disminuido o a duras penas se han mantenido en relación con el año pasado, tal como ocurre en el clúster de moda, que incluye al área de confecciones, textiles y calzados.

Afirma la federación de comerciantes que en las grandes plataformas, como centros comerciales, si bien no ha habido disminución en el tráfico de personas, sí ha habido reducción de ventas en algunos locales, ya que los consumidores son cada vez más conservadores al momento de comprar.

Yilda Castro, directora de Fenalco Atlántico, indica que hasta los altos cobros en las tarifas inciden en esas bajas ventas, pues impactan el poder adquisitivo de los consumidores.

"En Barranquilla y en el Caribe tenemos la afectación por el aumento en las tarifas de energía y eso obviamente también impacta al bolsillo de los ciudadanos. Entonces, son factores que de alguna manera han estado incidiendo en estas decisiones de compra", explicó Castro.

Es tal la situación que afrontan algunos comerciantes y emprendedores que a algunos, como la presentadora Linda Yepes, les ha tocado ingeniárselas haciendo rifas o vendiendo pasteles para sostener su negocio de belleza, sobre todo, para cumplir con el pago de arriendos y servicios de sus locales.

"Para nadie es un secreto que muchos emprendedores estamos pasando por una situación muy difícil y mi caso no es la excepción. Debo varios cánon de arrendamiento del local y sí, tengo un equipo de trabajo maravilloso que siempre se lleva el pago de su producido, pero yo quedo con la responsabilidad grande de asumir arriendo, luz, gas, agua y todo lo que conlleva mantener un negocio como esto", contó en sus redes sociales.

"Por eso me han visto sopas y pasteles y, a pesar de los memes que han hecho en redes sociales, eso no me afecta porque haré todo lo posible para sacar adelante el negocio", concluyó.