Francisco Santos tildó de "infundio" acusación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

El exvicepresidente colombiano Francisco Santos tachó este miércoles de "infundio" las declaraciones de Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, quien en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acusó de promover la creación de un bloque paramilitar.

"Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad y no puede haberla porque nunca sucedió", dijo Santos, quien fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

Mancuso compareció ante la JEP, en una audiencia virtual porque está recluido en una cárcel de EE.UU., para hablar sobre la relación entre los paramilitares y miembros de la fuerza pública en el conflicto armado interno, con la intención de que este tribunal lo acepte en su jurisdicción.

"Las personas agobiadas por la guerrilla nos pidieron creación de grupos de autodefensas (...) el mismo Francisco Santos solicitó la creación del Bloque Capital", aseguró Mancuso, que no es la primera vez que acusa al exvicepresidente de tener relación con el paramilitarismo.

Santos "vino en representación de la oligarquía colombiana en la capital, que estaban preocupados por la presencia de las FARC cerca a Bogotá", advirtió.

"Hasta sugirió el nombre de Bloque Capital. Eso fue entre 1997 y 1998" , añadió el exparamilitar, quien supuestamente se reunió "varias veces" con él.

RESPUESTA DE SANTOS

En ese sentido, el exvicepresidente aseguró que ese "infundio" es publicado "periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno", en referencia a los comicios regionales que se celebrarán en octubre próximo en Colombia.

"No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehuya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer", añadió.

AUDIENCIAS PARA APORTAR A LA VERDAD

La comparecencia de Mancuso, la "última oportunidad" que le da la JEP, se desarrolla desde hoy y hasta el 16 de este mes en Montería, capital del departamento de Córdoba (norte), y el exjefe paramilitar deberá "superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones (de la Ley) de Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria", según la JEP.

A partir de los aportes "presentes, efectivos, suficientes y, además, novedosos que haga", se resolverá la situación jurídica de Mancuso ante la JEP, añadió ese tribunal creado por el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.

Pese a que la JEP lo inadmitió por su rol de paramilitar, pues su jurisdicción es la de juzgar a la guerrilla de las FARC y a agentes del Estado, en febrero pasado ese tribunal le abrió la puerta para que declare como una oportunidad para contribuir la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.

