En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Fuerza Pública

Fuerza Pública

grupos narcoterroristas (1).jpg
Nación

De La Espriella publicará lista de grupos narcoterroristas para combatirlos con la Fuerza Pública

Fuerzas Militares
Nación

MinDefensa defiende capacidad operativa de la fuerza pública y presenta el plan de modernización

procuraduria general de la nacion.jpg
Nación

Procuraduría pone bajo la lupa inversión de $13 billones para compras en Fuerzas Militares y Policía

Desfile Militar y Policial en Cali, Valle. 20 de Julio.
Pacífico

Así fue el acompañamiento de los caleños a la fuerza pública en el desfile del 20 de julio

Prontuario criminal de alias ‘Marlon’, cabecilla detrás de secuestro de contratistas en Cauca
Paz

"El video no es ninguna evidencia”: FFMM reitera que alias 'Marlon' fue abatido

Fuerzas Militares
Orden público

Comandante de las Fuerzas Militares niega haber frenado operaciones contra la Segunda Marquetalia

Pilotos de la Fuerza Aérea Brasileña con sus aviones de combate Saab JAS 39 Gripen actúan durante el espectáculo aéreo F-Air Colombia 2025 en Rionegro, Departamento de Antioquia, Colombia, el 11 de julio de 2025.
Política

Congresista Uscátegui pide revisar contrato del Escudo Nacional Antidrones antes de su adjudicación

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; Alejandro Ramelli, durante una intervención en el tribunal.
Nación

JEP no es más dura con la fuerza pública ni más blanda con las Farc: presidente de la JEP

Ejército fue distribuido en la provincia, para brindar seguridad
Nación

Veteranos y reservistas piden a nuevo Gobierno que priorice la fuerza pública: será fundamental

Gustavo Bolívar
Política

Generales retirados piden disculpa de Gustavo Bolívar por usar sus imágenes en apoyo a Cepeda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad