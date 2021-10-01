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Blu Radio  / Parapolítica

Parapolítica

Fachada Procuraduría General // Piedad Zuccardi // Fotos: Procuraduría y El Espectador.
Nación

Procuraduría pide absolver a Piedad Zuccardi por dudas sobre su responsabilidad en 'parapolítica'

Excongresista Álvaro García
Judicial

Por vencimiento de términos, otorgan libertad condicional a Álvaro García

314405_BLU Radio. Musa Besaile / foto: BLU Radio
Judicial

Musa Besaile quedó en libertad: había sido condenado por corrupción y parapolítica

301687_BLU Radio. Álvaro Ashton / Foto: Noticias Caracol
Nación

Parapolítica en Atlántico, el eje central de la audiencia de Álvaro Ashton en la JEP

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Antioquia

Por buena conducta, Corte Suprema de Justicia otorgó la libertad condicional a Luis Alfredo Ramos

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Nación

No se refería a miembro actual del parlamento: minjusticia por polémica entre presidente y Congreso

León Valencia
Nación

“Entiendo que Petro se atribuya el término parapolítica, pero lo acuñamos nosotros”: León Valencia

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Nación

¿Petro inventó la palabra parapolítica? Esto dice la historia

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Política

Petro le responde a Iván Name: “Fui el creador de la palabra parapolítica”

302801_BLU Radio. Hugo Aguilar interpondrá demanda contra el procurador general Nación / foto: tomado de El Espectador
Paz

JEP llama a Audiencia Única de Verdad al exgobernador Hugo Aguilar, condenado por parapolítica

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