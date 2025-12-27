En vivo
Pacto Histórico respaldó la declaratoria de emergencia y pide a la Corte Constitucional avalarla

La coalición argumenta que la medida del gobierno responde a la crisis fiscal estructural, a riesgos de sostenibilidad macroeconómica y amenazas a derechos como el de la salud.

