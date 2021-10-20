A través de una carta dirigida a los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, la bancada del movimiento político Pacto Histórico, junto con las representaciones afrodescendientes e indígenas firmantes, notificó oficialmente que no asistirá a la sesión de Congreso Pleno convocada para el próximo 7 de agosto, durante la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.En el documento, los congresistas aseguran que la determinación constituye “el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la oposición, la autonomía parlamentaria y la libertad de representación política”. Además, señalan que se trata de un acto de “desobediencia civil, pública, pacífica y no violenta”, con el que expresan su desacuerdo frente a decisiones que, según afirman, consideran contrarias a los principios de la Constitución del 91, “a la dignidad institucional del Congreso de la República y al adecuado equilibrio entre los poderes públicos”.La bancada sostiene además que su decisión responde a “profundas razones políticas e institucionales”. Explica que, como partido político de oposición, ha expresado reparos “frente a la legitimidad política del nuevo Gobierno” y que ha acudido a los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico “para que las controversias relacionadas con el proceso electoral sean resueltas por las autoridades competentes”.“Consideramos igualmente que un acto de la trascendencia constitucional de la posesión presidencial debe preservar plenamente su naturaleza republicana y respetar la dignidad institucional del Congreso de la República como órgano de representación de la soberanía popular”, se lee en el documento.Finalmente, anuncian que renunciarán al reconocimiento y pago del salario y de las prestaciones correspondientes a esa jornada, e informan que no harán uso de los servicios protocolarios, logísticos, de alojamiento y transporte, o de algún otro recurso que sea necesario para dirigirse a la ciudad de Cali.