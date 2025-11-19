En vivo
Judicial

Avanza en el Consejo de Estado el estudio de demanda que pide “muerte política” de Isabel Zuleta

El alto tribunal decretó nuevas pruebas dentro del proceso de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por el episodio del “tarimazo” en la Alpujarra.

