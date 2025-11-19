Avanza en el Consejo de Estado el estudio de demanda que pide “muerte política” de Isabel Zuleta

El Consejo de Estado ordenó recaudar nuevas pruebas dentro del proceso de pérdida de investidura o “muerte política” contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por el episodio del “tarimazo” en Medellín, donde participaron cabecillas criminales durante un acto oficial. Entre ellas, pedirle al Inpec la copia del oficio enviado por Zuleta sobre la resolución que autorizó la salida de los internos de la cárcel.

Ahora, si bien el Consejo de Estado pidió nuevas pruebas dentro de este proceso, también tendrá en cuenta las que aporte la senadora Zuleta, como por ejemplo los comunicados oficiales sobre el Espacio de Paz Urbana y documentos remitidos por la Delegación del Gobierno Nacional en Medellín.

Tarimazo de Petro en Medellín. Suministrada

En este documento de 7 páginas, el Consejo de Estado también es claro en señalar que se negaron otras solicitudes por considerarlas innecesarias, inoficiosas o porque los documentos podían ser obtenidos directamente por los solicitantes mediante derecho de petición.

Fue en agosto de este año cuando el Consejo de Estado admitió para su estudio esta demanda de que el presidente Gustavo Petro se subiera a una tarima en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín en conjunto con cabecillas de bandas delincuenciales que están presos en la cárcel de Itagüí.



Una vez el alto tribunal termine de recaudar las pruebas dentro de este proceso, lo que sigue es fijar la fecha y hora de una audiencia pública de pérdida de investidura, donde las partes tendrán la oportunidad de intervenir y exponer sus argumentos.