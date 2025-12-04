Corfecali anunció que los desfiles de la Feria de Cali regresan a la Autopista Suroriental

Tras varios días de polémica por la definición de los espacios para la realización de la versión N.º 68 de la Feria de Cali 2025, Corfecali anunció en las últimas horas que los cuatro desfiles principales, programados entre el 25 y el 28 de diciembre, se llevarán a cabo en la Autopista Suroriental.

La decisión se tomó tras el análisis realizado junto a la Alcaldía de Cali para garantizar recorridos más fluidos y mejores accesos para los asistentes, considerando que este corredor ha sido tradicionalmente el escenario principal de los desfiles.

"Esta será una Feria pa’ Todos, independientemente de dónde estén. Por ejemplo, el jueves 25 de diciembre, el desfile del Salsódromo, que da apertura oficial a la Feria de Cali, mantendrá el recorrido del año anterior, es decir, iniciará en la Autopista con carrera 56 en sentido sur-norte y se extenderá hasta el inicio del puente de la carrera 39. El viernes 26 se realizará el ‘Desfile Fiestas de mi Pueblo’; el sábado 27, el ‘Desfile de Autos Clásicos y Antiguos’; y el domingo 28, el ‘Desfile de Carnaval de Cali Viejo’", explicó Fabio Botero, gerente de Corfecali.

El corredor de la Calle 25, entre carreras 10 y 15, será el escenario de “La Calle de la Feria”, que contará con la presentación de diversas orquestas nacionales e internacionales. Además, el barrio Obrero también será epicentro de actividades durante la Feria de Cali 2025.



"El 27 y 28 de diciembre renace el ‘Agüelulo’ del Obrero, una iniciativa que busca retomar la tradición salsera caleña con el talento de este histórico sector de la ciudad. El 29 y 30 de diciembre el cierre será en el barrio Obrero con ‘La Calle de la Feria’ y presentaciones de orquestas nacionales e internacionales. Cabe señalar que este gran concierto se desarrollará sobre la calzada vehicular de la Calle 25 y no contará con graderías", añadió Botero.

Esta edición también tendrá otros puntos con programación especial. En el Parque de la Caña se instalarán las tradicionales casetas de la Feria los días 26, 27 y 28 de diciembre. En el Coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos, habrá caseta el 29 y 30. Además, el Bulevar de Oriente, las Canchas Panamericanas, la Plazoleta de San Francisco y 15 corregimientos de la ciudad tendrán eventos y presentaciones culturales.

