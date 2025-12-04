En vivo
Pacífico

Corfecali anunció que los desfiles de la Feria de Cali regresan a la Autopista Suroriental

La decisión se tomó junto a la Alcaldía para garantizar recorridos más fluidos y mejores accesos para los asistentes. El corredor de la Calle 25 será el escenario de “La Calle de la Feria”,

