En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Accidente de Ferrari
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / El emotivo mensaje que Messi envió a sus compañeros cercanos del Inter Miami: sería muy "lindo”

El emotivo mensaje que Messi envió a sus compañeros cercanos del Inter Miami: sería muy "lindo”

Las declaraciones del argentino llegan en la previa de la final de la MLS, que se jugará este sábado en el Chase Stadium de Florida ante el Vancouver Whitecaps.

Publicidad

Publicidad

Publicidad