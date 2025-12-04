El emotivo mensaje que Messi envió a sus compañeros cercanos del Inter Miami: sería muy "lindo”

Lionel Messi afirmó este jueves que sería “muy lindo” que sus compañeros del Inter Miami, Sergio Busquets y Jordi Alba, puedan retirarse esta semana con un título de la Major League Soccer (MLS), sumando un trofeo más a su extenso palmarés.

En una entrevista con la MLS, Messi señaló que un campeonato en Estados Unidos sería muy “positivo y lindo” para los jugadores españoles, con quienes consiguió al menos 17 títulos cuando jugaban juntos en el Barcelona.

Las declaraciones del argentino llegan en la previa de la final de la MLS, que se jugará este sábado en el Chase Stadium de Florida ante el Vancouver Whitecaps.

Messi agregó que para sus compañeros sería importante "retirarse con una alegría más a todo el carrerón que hicieron y todos los títulos que consiguieron".



Busquets, de 37 años, y Alba, de 36, anunciaron recientemente que la temporada 2025 será la última de sus carreras profesionales. Ambos, referentes del Barcelona y de la selección española, buscan cerrar su trayectoria en el Inter Miami con un título de la Major League Soccer (MLS), sumando un broche de oro a sus extensos palmarés y marcando el final de más de 15 años de éxito en el fútbol de élite.



Una batalla más contra Müller

Sobre la final, Lionel Messi adelantó que será clave enfrentarse nuevamente al alemán Thomas Müller, quien comanda al Vancouver.

"Sabemos que será un partido muy duro", dijo el argentino, y añadió que el agregado de que Müller esté en el equipo rival le da "mucha más jerarquía al partido".

En el pasado, el argentino y el alemán se enfrentaron en al menos tres rondas decisivas de la Liga de Campeones, cuando jugaban para el Barcelona y el Bayer Múnich, respectivamente.

Hasta ahora, Inter Miami ya cuenta en su vitrina con la Leagues Cup de 2023, el primer título oficial del club desde su fundación. Además, en 2024 obtuvo la Supporters' Shield, premio que reconoce al equipo que finaliza la temporada regular con mejor rendimiento.

Si logran ganar este sábado la Copa, la final que disputan ante Vancouver Whitecaps, será el primer campeonato de liga en la historia del club, un trofeo más relevante que los anteriores por ser la corona oficial de la temporada.