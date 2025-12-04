En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Muerte de niñas intoxicadas con talio en Bogotá no fue accidente: revelan nuevos detalles

Muerte de niñas intoxicadas con talio en Bogotá no fue accidente: revelan nuevos detalles

La investigación por el envenenamiento con talio dio un vuelco definitivo: la Fiscalía obtuvo orden de captura e Interpol busca a presunta responsable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad