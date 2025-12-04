Lotería de Bogotá, resultados del sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

La noche del jueves, 4 de diciembre de 2025 estuvo marcada por la expectativa de miles de jugadores que siguieron de cerca el sorteo número 2823 de la Lotería de Bogotá. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, dejó un nuevo millonario y repartió numerosos premios secos en diferentes categorías, generando una ola de emoción entre quienes confiaron en su número de la suerte.

Premio Mayor de la Lotería de Bogotá

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 4 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millo

Premios Secos: todos los números ganadores

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá distribuyó una amplia variedad de premios secos que llegaron a diferentes rincones del país. A continuación, se presenta la lista completa para facilitar la verificación de los billetes.



¿Cómo reclamar los premios?

Premios menores (hasta seis salarios mínimos)

Pueden cobrarse directamente con el lotero o en cualquier punto de venta autorizado.

Premios mayores

Deben gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá o en oficinas autorizadas:



Dirección: Carrera 32A #26-14, Bogotá.

Documentos requeridos:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Carta de autorización (si aplica)

Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

Fracción individual: $6.000

Sorteo unifraccional: una sola fracción por el valor indicado en cada edición

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Bogotá recuerda siempre verificar:

