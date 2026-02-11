Medidas oficiales contra la Fundación San José: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 11 de febrero de 2026:
- Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, habló de la petición del partido de detener la impresión de material electoral mientras se resuelve la tutela contra el Pacto Histórico.
- Brian Nichols, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se refirió acerca del aumento de los apagones en Cuba.
- Angélica Rincón, directora ejecutiva de Cladec Colombia, comentó sobre el impuesto a compras por internet que venía dentro de la suspendida emergencia económica.
- Daniel Rojas, ministro de Educación, habló de las medidas preventivas y administrativas que adoptó esta cartera contra la Fundación de Educación Superior San José.
Escuche el programa completo aquí: