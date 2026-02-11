Empresario asesinato en calle 85 en Bogotá era propietario de reconocida marca de arroz

Las autoridades confirmaron la identidad de las dos personas asesinadas este miércoles en un ataque sicarial frente a un gimnasio en el norte de Bogotá. Las víctimas mortales son el reconocido empresario José Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, un intendente retirado de la Policía Nacional.

El hecho violento ocurrió en la calle 85 con carrera Séptima, donde sujetos armados interceptaron a los hombres. Pese a que recibieron primeros auxilios en el lugar y fueron trasladados a la Clínica del Country, fallecieron debido a la gravedad de las heridas.



Perfil del empresario asesinado en el norte de Bogotá

José Gustavo Andrés Aponte era una figura destacada en el sector agroindustrial colombiano. Era el propietario de Arroz Sonora, una de las compañías más importantes del mercado nacional con operaciones en Tolima y Casanare. Además, lideraba la empresa Flexo Spring, dedicada a la fabricación de empaques para alimentos y proveedora de grandes multinacionales de bebidas y comestibles.

Disparos en el norte de Bogotá, cerca a gimnasio, el 11 de febrero Foto: Blu Radio

Según fuentes informativas, Aponte gozaba de una buena reputación y no se tenía conocimiento de amenazas previas o situaciones anómalas que pusieran en riesgo su integridad.



Detalles sobre el ataque sicarial en la carrera Séptima

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, tras revisar las primeras pesquisas y el material de cámaras de seguridad, calificó el acto como “totalmente planeado”. El alto oficial detalló que el sicario utilizó una táctica de camuflaje inusual para no levantar sospechas antes del ataque.

“Planearon la forma de caracterizar al sicario porque estaba de corbata”, explicó el oficial, añadiendo que el agresor llegó al sitio 15 minutos antes de la salida de las víctimas para esperarlas. Tras perpetrar los disparos en repetidas ocasiones, el atacante huyó en una motocicleta que lo esperaba sobre la carrera Séptima.

