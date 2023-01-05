En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / sicariato

sicariato

Inpec
Bogotá

Ataque sicarial deja gravemente herido a funcionario del Inpec en Bogotá

camino adelita de char (2).png
Caribe

Sicario ingresó a un hospital de Barranquilla fingiendo estar enfermo y baleó a un paciente

Crimen de empresario en el Mall Las Palmas.jpg
Antioquia

Asesinaron a hombre cuando abordaba su camioneta en mall Las Palmas de Envigado

Atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas.
Orden público

Excandidato a la Asamblea de Caldas sufrió atentado dentro de su consultorio médico

Menor asesinada en Rebolo, Barranquilla
Caribe

Ataque sicarial en Barranquilla deja una menor muerta y tres hombres heridos

354377_BLU Radio. 9mm pistola / Foto: AFP - Imagen de referencia
Santanderes

Cuatro asesinatos tras un feminicidio: la presunta venganza que mantiene en alerta a Bucaramanga

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Santanderes

Doble homicidio en el norte de Bucaramanga: investigan si las víctimas eran objeto de extorsiones

Caso Sicariato Bogota.jpg
Bogotá

Sicariato en Kennedy deja un bebé de un año muerto y dos adultos heridos: Policía busca al asesino

Autoridades capturan a Alias 'Pipe' y alias 'Yeison' presuntos responsables del homicidio de un comerciante.jpg
Santanderes

Capturan a presuntos responsables del asesinato de un comerciante en la vía Lebrija-Girón

San Andrés, barrio Guinea Hen
Caribe

Asesinan a dos hermanos en la isla de San Andrés en medio de una fiesta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad