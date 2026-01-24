En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En menos de tres horas se presentaron dos homicidios en diferentes hechos en Galapa

En menos de tres horas se presentaron dos homicidios en diferentes hechos en Galapa

En uno de los casos, la víctima es un exsargento de la Policía que fue sorprendido por un sicario que le propinó varios impactos cuando se encontraba dentro de su vehículo.

