En menos de tres horas se presentaron dos homicidios en diferentes hechos en Galapa

En alerta están las autoridades por los hechos violentos que afectan el municipio de Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla, por los dos atentados sicariales que dejaron igual número de víctimas este viernes.

En el primer caso, un hombre identificado por las autoridades como Víctor Hugo Acosta Mercado fue asesinado por sicarios que se movilizaban en motocicleta y le propinaron varios impactos de bala.

El hecho se presentó pasadas las 6:30 de la tarde en la Avenida Cordialidad con carrera 12, barrio Tres de Mayo.

Según el reporte de los investigadores, un sujeto vestido de negro que se movilizaba en una motocicleta del mismo color, aprovechó cuando la víctima se detuvo a comprar varias cervezas en un establecimiento comercial. En ese momento, el homicida aprovechó y le disparó varias veces, impactando uno de sus hombros, el tórax y el mentón. El hombre murió dentro del vehículo que conducía.



Registros de las autoridades dan cuenta que Víctor Hugo Acosta Mercado fue detenido en 2007 cuando era sargento de la Policía, por estar presuntamente vinculado a la banda ‘Los 40’, al servicio del paramilitarismo en el Caribe colombiano.

El segundo caso se presentó a las 8:50 de la noche en la calle 20 con carrera 43, Barrio Mundo Feliz.

Según testigos, la víctima, de nombre Juan Carlos Barros Padilla, de 26 años, se encontraba en su lugar de residencia cuando llegaron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, lo llamaron por su nombre y cuando salió a la entrada, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó repetidamente.

Barros Padilla alcanzó a llegar con vida a la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde murió por la gravedad de las heridas.