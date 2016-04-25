En vivo
Camilo Torres

Camilo Torres

  • Camilo-Torres.png
    Camilo Torres
    Foto: bibliotecadigital.univalle.edu.co
    Nación

    ¿Qué significa para el país el hallazgo de los restos del cura Camilo Torres?

    La identificación de los restos del sacerdote y sociólogo, desaparecido en el marco del conflicto armado, reabre conversaciones pendientes sobre memoria, verdad y educación en Colombia.

  • Camilo-Torres.png
    Camilo Torres
    Foto: bibliotecadigital.univalle.edu.co
    Nación

    ”Hay hipótesis muy fuertes”: UBPD sobre identificación del cuerpo de Camilo Torres

    La UBPD explicó que existen hipótesis sólidas sustentadas en una investigación de varios años, aunque aclaró que no existe confirmación sobre su identidad.

  • Comunicado de Medicina Legal sobre cuerpo de Camilo Torres
    Comunicado de Medicina Legal sobre cuerpo de Camilo Torres
    Foto: bibliotecadigital.univalle.edu.co y Medicina Legal
    Nación

    Medicina Legal analiza restos que podrían ser del sacerdote Camilo Torres

    Pese a que el ELN sostiene que la identidad ya ha sido comprobada, Medicina Legal fue tajante al aclarar que el proceso científico sigue en curso.

  • Camilo-Torres.png
    Camilo Torres
    Foto: bibliotecadigital.univalle.edu.co
    Nación

    ELN dice que encontró el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo

    El ELN informó que tiene conocimiento de que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres habría sido encontrado y “verificada su identidad”

  • pablo beltran foto afp.jpg
    Pablo Beltrán
    Foto: AFP
    Nación

    ELN pide al Gobierno localizar y entregar los restos del cura Camilo Torres

    "Esta es una gran oportunidad para Gustavo Petro de demostrar el compromiso con la memoria (...) Es hora de que Camilo Torres tenga cristiana sepultura", dijo Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del ELN.

  • 49549_BLU Radio. Fiscalía General // Foto: Fiscalía General
    BLU Radio. Fiscalía General // Foto: Fiscalía General
    Fútbol

    Restos exhumados no corresponden a Camilo Torres: Fiscalía

    El fiscal encargado de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, dio a conocer que los restos exhumados el pasado 25 de enero en el cementerio municipal de Bucaramanga no corresponden a los del cura Camilo Torres Restrepo.

  • 19746_franz
    franz
    Santanderes

    "Es improbable que Gabino hubiera estado en Patio Cemento": Didier Tavera

    El gobernador Didier Tavera señaló que ni la inteligencia militar ni la policía han tenido indicios de la presencia del máximo cabecilla del ELN en el departamento de Santander en los últimos días.

  • 19722_franz
    Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'. Foto: AFP
    Nación

    Alias ‘Gabino’ dice que estuvo en homenaje a Camilo Torres

    En un video conocido en redes sociales Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, máximo jefe de la guerrilla del ELN, asegura que visitó la vereda Patio Cemento, El Carmen de Chucurí, durante un homenaje a los 50 años de la muerte del cura Camilo Torres; autoridades desmintieron estas afirmaciones.

  • 19228_franz
    franz
    Santanderes

    Habitantes de Carmen de Chucurí destruyeron base de monumento a Camilo Torres

    En la vereda Patio Cemento, donde fue abatido, simpatizantes del sacerdote ideólogo del ELN habían comenzado a construir una pedestal en el que se instalaría una placa alusiva al aniversario número 50 de su muerte.

  • 18806_franz
    ELN - Foto: Defensoría del Pueblo
    Nación

    Debate: Homenaje a Camilo Torres, ¿apología al delito?

    En los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí, ubicados en la región del Magdalena Medio santandereano, grupos de habitantes rechazaron los actos de homenaje que organizaciones sociales han organizado para conmemorar los 50 años de la muerte en combate de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.

