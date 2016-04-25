Blu Radio Camilo Torres
¿Qué significa para el país el hallazgo de los restos del cura Camilo Torres?
La identificación de los restos del sacerdote y sociólogo, desaparecido en el marco del conflicto armado, reabre conversaciones pendientes sobre memoria, verdad y educación en Colombia.
”Hay hipótesis muy fuertes”: UBPD sobre identificación del cuerpo de Camilo Torres
La UBPD explicó que existen hipótesis sólidas sustentadas en una investigación de varios años, aunque aclaró que no existe confirmación sobre su identidad.
Medicina Legal analiza restos que podrían ser del sacerdote Camilo Torres
Pese a que el ELN sostiene que la identidad ya ha sido comprobada, Medicina Legal fue tajante al aclarar que el proceso científico sigue en curso.
ELN dice que encontró el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo
El ELN informó que tiene conocimiento de que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres habría sido encontrado y “verificada su identidad”
ELN pide al Gobierno localizar y entregar los restos del cura Camilo Torres
"Esta es una gran oportunidad para Gustavo Petro de demostrar el compromiso con la memoria (...) Es hora de que Camilo Torres tenga cristiana sepultura", dijo Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del ELN.
Restos exhumados no corresponden a Camilo Torres: Fiscalía
El fiscal encargado de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, dio a conocer que los restos exhumados el pasado 25 de enero en el cementerio municipal de Bucaramanga no corresponden a los del cura Camilo Torres Restrepo.
"Es improbable que Gabino hubiera estado en Patio Cemento": Didier Tavera
El gobernador Didier Tavera señaló que ni la inteligencia militar ni la policía han tenido indicios de la presencia del máximo cabecilla del ELN en el departamento de Santander en los últimos días.
Alias ‘Gabino’ dice que estuvo en homenaje a Camilo Torres
En un video conocido en redes sociales Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, máximo jefe de la guerrilla del ELN, asegura que visitó la vereda Patio Cemento, El Carmen de Chucurí, durante un homenaje a los 50 años de la muerte del cura Camilo Torres; autoridades desmintieron estas afirmaciones.
Habitantes de Carmen de Chucurí destruyeron base de monumento a Camilo Torres
En la vereda Patio Cemento, donde fue abatido, simpatizantes del sacerdote ideólogo del ELN habían comenzado a construir una pedestal en el que se instalaría una placa alusiva al aniversario número 50 de su muerte.
Debate: Homenaje a Camilo Torres, ¿apología al delito?
En los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí, ubicados en la región del Magdalena Medio santandereano, grupos de habitantes rechazaron los actos de homenaje que organizaciones sociales han organizado para conmemorar los 50 años de la muerte en combate de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.