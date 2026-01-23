En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal analiza restos que podrían ser del sacerdote Camilo Torres

Medicina Legal analiza restos que podrían ser del sacerdote Camilo Torres

Pese a que el ELN sostiene que la identidad ya ha sido comprobada, Medicina Legal fue tajante al aclarar que el proceso científico sigue en curso.

Comunicado de Medicina Legal sobre cuerpo de Camilo Torres
Comunicado de Medicina Legal sobre cuerpo de Camilo Torres
Foto: bibliotecadigital.univalle.edu.co y Medicina Legal
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad