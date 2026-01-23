Medicina Legal analiza restos que podrían ser del sacerdote Camilo Torres

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) confirmó que adelanta análisis técnico-científicos a diversas muestras óseas para establecer si corresponden al sacerdote Camilo Torres Restrepo. El anuncio se da tras un comunicado del ELN, en el que la organización ilegal asegura haber localizado y verificado la identidad de los restos del "cura guerrillero", figura emblemática de su fundación.

A través del comunicado 009, emitido este 23 de enero de 2026, la entidad dirigida por Ariel Emilio Cortés Martínez precisó que estas labores se realizan en el marco de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). El objetivo, según Medicina Legal, es avanzar en la "recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados".

Pese a que el grupo guerrillero sostiene que la identidad ya ha sido comprobada, Medicina Legal fue tajante al aclarar que el proceso científico sigue en curso y que, actualmente, "no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención", refiriéndose estrictamente a la totalidad de los restos, sino que trabaja sobre muestras específicas obtenidas en operaciones humanitarias.

Por su parte, el ELN defendió la memoria de Torres Restrepo, criticando lo que consideran una "narrativa aburguesada" por parte del Estado. En su pronunciamiento, la guerrilla solicitó que, una vez finalizados los protocolos, los restos sean trasladados a la Universidad Nacional de Colombia, donde el sacerdote ejerció como capellán y fundó la Facultad de Sociología.



El proceso de identificación forense

El abordaje interdisciplinario que lidera el INMLCF busca dar respuesta a una de las incógnitas más prolongadas del conflicto armado colombiano. Camilo Torres murió en febrero de 1966 durante su primer combate con el Ejército Nacional en Patio Cemento, Santander, y desde entonces el paradero de sus restos ha sido objeto de múltiples especulaciones y búsquedas fallidas.

