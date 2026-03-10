Revelan razón por la que hombre habría asesinado a su expareja después de matar a su hijo en Bogotá

El viernes 12 de diciembre de 2025, Bogotá quedó conmocionada por la extraña muerte de una mujer y su bebé de 10 meses, hallados dentro de un vehículo en inmediaciones del Jardín Botánico de la ciudad, específicamente en la calle 63 entre carreras 66 y 70.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo fue reportado hacia las 3:00 de la madrugada, cuando unidades de emergencia acudieron al lugar para atender a un hombre que se encontraba inconsciente dentro de un automóvil. El sujeto fue reanimado y posteriormente trasladado a la Clínica Colombia, donde permaneció varios días recuperándose.

Esta es la hipótesis de la muerte de bebé y mujer al interior de un carro en Bogotá Foto: Noticias Caracol

Ese mismo día, el equipo de Ojo de la Noche de Blu Radio confirmó que, al inspeccionar el vehículo, las autoridades encontraron en su interior los cuerpos sin vida del bebé y de una mujer de entre 30 y 35 años.

La Fiscalía estableció que el menor era hijo del hombre y que la mujer era su expareja. En ese momento, las autoridades también indicaron que el vehículo, un Volkswagen gris oscuro, no presentaba afectaciones significativas.



Inicialmente, una de las hipótesis señalaba que la mujer habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía, lo que explicaría el aparente siniestro. Sin embargo, casi tres meses después del hecho, el caso dio un giro.

A prisión hombre que habría simulado accidente para ocultar homicidio de su hijo y la madre

Este martes 10 de marzo de 2026, un juez envió a prisión al hombre al considerarlo presuntamente responsable de las muertes. De acuerdo con los resultados del informe de Medicina Legal, la mujer presentaba una herida en el cuello causada con un arma cortopunzante.

En cuanto al bebé, el dictamen forense indicó que presentaba lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, ocurrida antes del supuesto siniestro.

La hipótesis de la Fiscalía señala que el hombre habría recogido a la mujer en su vehículo y, al percatarse de que el bebé ya estaba muerto, se produjo una fuerte discusión entre ambos. Tras el reclamo de la mujer por la muerte del menor, el sujeto presuntamente la atacó con un cuchillo, causándole la muerte.

Posteriormente, según el ente acusador, el hombre habría alterado la escena para hacer creer que se trataba de un siniestro vial y así evitar ser descubierto por las autoridades.

El hombre será procesado por los delitos de feminicidio agravado y homicidio, y mientras avanza el proceso judicial permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario.