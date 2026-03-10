Recomendaciones para evitar interferencias y mejorar la calidad del wifi en casa

Uno de los problemas más comunes son las intermitencias que muchas veces pueden llegar a afectar el rendimiento de la señal de wifi, generando desconexiones, problemas al momento de conectar los dispositivos y tener una experiencia de navegación muy mala. Con el paso del tiempo, estas situaciones pueden impactar en el funcionamiento normal de la conexión.
En muchos casos, estas fallas ocurren cuando varios dispositivos electrónicos utilizan frecuencias similares al mismo tiempo. Cuando esto sucede, la red puede volverse menos estable, especialmente en lugares donde hay muchos equipos conectados de forma simultánea.
Detalles que se debe tener en cuenta para mejorar la calidad del Wifi
Para evitar estos inconvenientes, el portal Xataka Móvil sugiere seguir algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la calidad del wifi y reducir las interferencias en el hogar.
Uno de los principales motivos por los que se presentan interferencias o mala calidad del wifi en el hogar es la mala ubicación del router. En algunos casos, la señal puede llegar a debilitarse por la distancia o por las interferencias que generan otros dispositivos, e incluso por obstáculos como paredes o muebles. Sin embargo, recomiendan ubicar el router en una zona central de la casa. Si el dispositivo se encuentra en una esquina o dentro de un cuarto cerrado, la cobertura puede volverse desigual y es más probable que aparezcan áreas con poca señal.
Elegir la banda de frecuencia adecuada también es importante para mejorar la señal del wifi. Muchos routers actuales cuentan con dos opciones: 2,4 GHz y 5 GHz, y cada una funciona de manera diferente. La banda 2,4 GHz suele tener mayor alcance dentro de la casa, por lo que la señal puede llegar a más espacios. Sin embargo, también puede ser más lenta debido a las interferencias que generan otros dispositivos. Por otro lado, la banda 5 GHz generalmente ofrece una conexión más rápida, aunque su alcance es menor. Por eso, suele funcionar mejor cuando los dispositivos se encuentran cerca del router.