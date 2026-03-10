Recomendaciones para evitar interferencias y mejorar la calidad del wifi en casa

Tener una conexión wifi lenta o con interrupciones es un problema frecuente en muchos hogares. Sin embargo, en algunas ocasiones se culpa directamente al proveedor de internet, la causa también podría estar relacionada con algunos factores dentro de la casa que afectan la señal.

Uno de los problemas más comunes son las intermitencias que muchas veces pueden llegar a afectar el rendimiento de la señal de wifi, generando desconexiones, problemas al momento de conectar los dispositivos y tener una experiencia de navegación muy mala. Con el paso del tiempo, estas situaciones pueden impactar en el funcionamiento normal de la conexión.

En muchos casos, estas fallas ocurren cuando varios dispositivos electrónicos utilizan frecuencias similares al mismo tiempo. Cuando esto sucede, la red puede volverse menos estable, especialmente en lugares donde hay muchos equipos conectados de forma simultánea.

El internet más rápido del mundo Foto: Grok

Detalles que se debe tener en cuenta para mejorar la calidad del Wifi

Para evitar estos inconvenientes, el portal Xataka Móvil sugiere seguir algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la calidad del wifi y reducir las interferencias en el hogar.

