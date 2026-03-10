En vivo
Judicial

Procuraduría confirmó sanción de 10 años contra exdirectora del Buen Pastor por fuga de Aida Merlano

La Procuraduría confirmó la sanción por 10 años contra Diana Muñoz, exdirectora de la Cárcel el Buen Pastor, tras la cinematográfica fuga que protagonizó la excongresista Aida Merlano de un consultorio odontológico en 2019.

