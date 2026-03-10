Procuraduría confirmó sanción de 10 años contra exdirectora del Buen Pastor por fuga de Aida Merlano

En 2019, Aida Merlano Rebolledo ocupó los primeros titulares tras fugarse de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. Hoy, 7 años después, el Ministerio Público está confirmando en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años contra la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor.

La Procuraduría pudo comprobar que Diana Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de Aida Merlano con el objeto de realizarse un procedimiento estético dental, sin autorización del Inpec.

La misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia, David Álvarez, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano, por aprobar el traslado de Merlano al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de ese mismo año.

Exdirectora de la cárcel el Buen Pastor Diana Muñoz

Pero además la Procuraduría suspendió por tres meses al exdragoneante, Luis Ballesteros, por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos, durante una cita médica.



En su decisión, la Procuraduría concluyó que los funcionarios disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que rigen la función pública.

Ahora, en materia penal, la excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019.