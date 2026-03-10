En vivo
Pacífico  / Superintendencia de Sociedades confirmó que Almacenes La 14 pagó el 100% de las deudas laborales

Superintendencia de Sociedades confirmó que Almacenes La 14 pagó el 100% de las deudas laborales

Aunque las deudas laborales ya fueron canceladas, aún persisten compromisos financieros con varios proveedores, quienes continúan a la espera de que se definan los pagos correspondientes.

