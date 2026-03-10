Superintendencia de Sociedades confirmó que Almacenes La 14 pagó el 100% de las deudas laborales

La Superintendencia de Sociedades publicó un nuevo comunicado en el que informó sobre los avances del proceso de liquidación de Almacenes La 14. En el documento, la entidad explicó que ya se cumplió con el pago del 100 % a los empleados, deuda que superaba los 6.000 millones de pesos.

Sin embargo, pudimos constatar que, aunque las deudas laborales ya fueron canceladas, aún persisten compromisos financieros con varios proveedores, quienes continúan a la espera de que se definan los pagos correspondientes.

"Digamos que, en parte, es una buena noticia porque el proceso está avanzando, pero avanza muy lento. Llevamos muchos años y los proveedores, que somos el último grupo de pagos pendientes, seguimos esperando el pago de las acreencias porque, como todo esto es una cadena de plata que a su vez le debemos a otros proveedores, a bancos y a la DIAN, entonces sí estamos a la espera", dijo David Arango, propietario de la empresa caleña Platanitos Cope.

El empresario aseguró que Almacenes La 14 le adeuda 160 millones de pesos, una situación que le ha generado pérdidas a su empresa desde que la cadena entró en liquidación. También explicó que, inicialmente, en el proceso de liquidación se había ofrecido la garantía de pago con uno de sus bienes inmuebles, pero que ese acuerdo fue cancelado de manera inesperada.

"Hubo un panorama desalentador, porque algunos proveedores teníamos una figura que se llama garantía mobiliaria y, en este caso, nosotros teníamos la sede de La 14 de la Avenida Sexta y eso respaldaba nuestra deuda, pero hace unos meses se cayó y ahí estamos esperando que nos expliquen qué fue lo que pasó", manifestó el empresario.

Finalmente, la Superintendencia, en el comunicado, señaló que el trámite de liquidación sigue avanzando conforme a los procedimientos establecidos, además de indicar que algunos bienes de Almacenes La 14 han sido vendidos y que hoy hacen parte del patrimonio que permitirá cumplir con los compromisos pendientes.

