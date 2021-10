Trabajadores de almacenes La 14 marcharon en Cali exigiendo garantías en pago de liquidaciones

Esta mañana se dieron cita centenares de trabajadores de la cadena de almacenes La 14 , quienes partieron desde el centro comercial Calima hacia la Gobernación del Valle para exigir garantías en el pago de sus salarios y liquidaciones correspondientes, luego de que la empresa anunciara su cierre definitivo.

“Queremos que el gobierno tome cartas en el asunto, estamos cansados que no den la cara y digan mentiras en los medios de comunicación. El señor Negret incumplió acuerdos, hay muchas madres cabezas de hogar, embarazadas, a punto de pensionarse y los sacó”, aseguró Nelly Rodríguez, exempleada de La 14.

La indignación entre los empleados creció, pues aseguran que el señor Felipe Negret, encargado del proceso de liquidación de almacenes la 14, salió irresponsablemente a los medios de comunicación a decir que a luz Dary Batero, la señora que laboró 33 años y a quien le liquidaron con cerca de 500.000 pesos, le habían pagado más de 20 millones de pesos.

“Si él está hablando que me va a liquidar 28 millones que me los dé porque no tengo un peso, apenas nos pagaron dos quincenas anoche y mi liquidación fue por $472.000, falta la EPS y la ARL”, aseguró Luz Dary.

La cadena anunció, a través de un comunicado, que hizo el pago de nómina de agosto, septiembre y primera quincena de octubre a 1.814 colaboradores. Asimismo, este jueves se ordenará el pago de agosto y septiembre de lo correspondiente a seguridad social, quedando al día con sus obligaciones, aseguran.

Los miles de trabajadores de almacenes La 14 reclaman justicia y pagos dignos por sus años al servicio de la empresa.

