Reacción por cambios en la SIC: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 10 de marzo de 2026:
- El exsuperintendente de sociedades Francisco Reyes habló del decreto del Dapre que modifica los requisitos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
- Esteban González Pons, jefe de la MOE de la Unión Europea en Colombia, se refirió de los desafíos en seguridad durante las elecciones legislativas del 8 de marzo.
- El excandidato de la Gran Consulta por Colombia Mauricio Cárdenas habló sobre el futuro de la candidatura presidencial de Paloma Valencia.
- Daniela Gómez Rivas, consultora en seguridad, construcción de paz, defensa y democracia explicó que significan estos bombardeos en el contexto de la Paz Total.
Escuche el programa completo aquí: