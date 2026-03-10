Cayó en Anorí alias ‘Machín Viejo’, explosivista del Frente 36 de las disidencias durante una década

En medio de un operativo entre investigadores del Grupo Antiterrorismo de la Dijín y unidades de inteligencia policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Davinson de Jesús Areiza Jaramillo, alias ‘Machín Viejo’, señalado explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc, en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, alias ‘Machín Viejo’ contaba con una trayectoria criminal cercana a los 10 años dentro de esta organización. Inicialmente habría pertenecido al Frente 18 de las extintas Farc, estructura a la cual fue reclutado siendo menor de edad, donde se especializó en el manejo y fabricación de explosivos.

Aunque en su momento se acogió al proceso de paz adelantado con el Gobierno nacional, posteriormente abandonó dicho proceso y retornó a la actividad criminal, siendo designado como principal explosivista del Frente 36.

"Nuevamente vuelve a delinquir con otra estructura que tiene injerencia en los municipios de Anorí, en el municipio de Guadalupe y en el municipio de Angostura. Un seguimiento muy importante que lo empezamos a hacer desde la semana anterior, lo que nos permitió lograr la captura. Avanzamos en el proceso de judicialización de este delincuente para presentarlo a la Fiscalía General de la Nación", indicó al respecto el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Según detalló el gobernador Andrés Julián Rendón, el ahora capturado está vinculado a los atentados contra torres de energía en el municipio de Bello y en el barrio La Asomadera de Medellín, en septiembre pasado.

"Ese bandido que capturó la policía, alias ‘Machín’, en el municipio de Anorí, es responsable también de no solamente los hechos de terror que se registraron el año pasado contra la infraestructura eléctrica en el municipio de Medellín y de Bello, sino que tenía pretensiones también de volver a cometer un hecho de esas mismas dimensiones aquí en el Valle de Aburrá",

De acuerdo con la Policía, este sujeto era considerado hombre de confianza de alias “Cabuyo”, extinto cabecilla fundador de esta disidencia, y tenía a su cargo labores de inteligencia delictiva y la fabricación de artefactos explosivos improvisados, los cuales eran utilizados para atentar contra unidades de la Fuerza Pública que adelantaban operaciones de control territorial en esta región del nordeste antioqueño.

Asimismo, indicaron que en el año 2021, mientras manipulaba e instalaba artefactos explosivos destinados a ser activados contra una patrulla militar, sufrió un accidente que le ocasionó graves lesiones en sus extremidades y afectaciones en la visión. Posteriormente, habría asumido el rol de instructor en el manejo de explosivos para nuevos integrantes de esta estructura delincuencial.

Areiza Jaramillo era requerido por los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir agravado. Durante el procedimiento también le fueron incautados dos equipos celulares, los cuales serán objeto de análisis investigativo.

