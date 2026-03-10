En vivo
Cayó en Anorí alias 'Machín Viejo', explosivista del Frente 36 de las disidencias durante una década

Cayó en Anorí alias ‘Machín Viejo’, explosivista del Frente 36 de las disidencias durante una década

Está vinculado a la instalación de artefactos en dos torres de energía en Medellín y Bello en 2025. Las autoridades señalaron que ahora se dedicaba a entrenar miembros de este grupo.

