Junior vs. Atlético Nacional HOY: vea EN VIVO y online la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay se pone al día y el choque Junior vs. Atlético Nacional HOY martes, 10 de marzo, será crucial para cumplir con el cronograma trazado por la Dimayor y, en especial, por la FIFA teniendo en cuenta que se acerca la disputa de la Copa del Mundo y las ligas deberán terminar antes de esta cita internacional.



Junior vs. Atlético Nacional HOY EN VIVO

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de este duelo entre tiburones y verdolagas por la Liga BetPlay. Este duelo se disputará desde las 8:00 de la noche de este martes, 10 de marzo.

Podrá verlo EN VIVO, gratis y online a través del siguiente link:

¿Dónde juega el Junior HOY vs. Atlético Nacional en Liga BetPlay?

Debido a los arreglos que se llevan a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el cuadro tiburón se encuentra disputando sus duelos de liga en el estadio Roberto Mélendez, también ubicado en la capital del Atlántico mientras se adelanta esta restructuración por la final de la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquillo enfrenta Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial - @JuniorClubSA

Una nueva oportunidad para Diego Arias

Luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, Arias quedó en el centro del huracán de las críticas por parte de la afición, quienes comenzaron a pedir su salida. Por eso, este duelo será otra oportunidad para recuperar la confianza y nuevamente retomar la senda del triunfo para el equipo y llevarlo al objetivo de este semestre: alcanzar la estrella de mitad de año.



Posibles alineaciones Junior vs. Atlético Nacional