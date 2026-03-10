Docentes de Santander van en caravana hacia Bogotá para exigir soluciones en salud

Alrededor de 300 docentes de Santander partieron en caravana hacia Bogotá para participar en un plantón convocado frente al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en medio de las protestas del magisterio por las fallas en la prestación del servicio de salud.

La movilización se realiza en seis buses que salieron desde el área metropolitana de Bucaramanga y realizaron una parada en Floridablanca, en el sector conocido como Papi Quiero Piña, antes de continuar su recorrido hacia la capital del país.

Durante la concentración, los docentes entonaron arengas y señalaron que su viaje busca defender el derecho a la salud de los maestros activos y pensionados.

“Viajamos por la defensa de la vida y la salud. El magisterio de Santander está presente reivindicando su derecho a una atención digna”, manifestaron algunos de los profesores que integran la caravana.



Los educadores también cuestionaron a las entidades responsables de la atención médica del magisterio, señalando presuntas fallas en la entrega de medicamentos y en la atención a los jubilados.

“No jueguen con la salud de los pensionados. Hay abuelos reclamando medicamentos incluso en sillas de ruedas. Exigimos dignidad”, expresaron durante la jornada.

Para este miércoles 11 de marzo, los docentes participarán en un plantón frente a la sede del Ministerio de Educación Nacional de Colombia en Bogotá, donde exigirán respuestas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación frente a la situación del sistema de salud del magisterio.

Ese mismo día se realizará una jornada de movilización en Bucaramanga. La marcha del área metropolitana partirá desde la sede de la Procuraduría General de la Nación, en la carrera 12 con calle 37, y avanzará hacia el parque García Rovira.

Posteriormente continuará por la calle 36 hasta la carrera 27 y seguirá hacia la calle 48, pasando frente a la sede regional de la Superintendencia Nacional de Salud, para finalizar con un plantón en la sede del Fomag en la ciudad.