Santander inicia escrutinio departamental: ya han cerrado más del 50 % de los municipios

Santander inicia escrutinio departamental: ya han cerrado más del 50 % de los municipios

La Gobernación informó que el conteo avanza con normalidad y bajo supervisión de la Registraduría, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral.

