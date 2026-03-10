Santander inicia escrutinio departamental: ya han cerrado más del 50 % de los municipios

Con presencia de las autoridades electorales y organismos de control, comenzó el escrutinio departamental en Santander, proceso que ya supera el 50 % de los municipios revisados, según confirmó la Gobernación.

El secretario del Interior del departamento, Óscar Eduardo Hernández Durán, explicó que la jornada inició con todas las garantías institucionales y bajo la supervisión de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y delegados del Consejo Nacional Electoral.

“Se inició el escrutinio departamental con plenas garantías y con el acompañamiento del registrador delegado del Registrador Nacional, la Procuraduría y los delegados del Consejo Nacional Electoral”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el balance entregado por la administración departamental, 45 escrutinios municipales ya fueron cerrados, lo que representa más de la mitad del proceso en el departamento.



Hernández Durán aseguró que el conteo avanza sin contratiempos y con acompañamiento institucional para garantizar la transparencia del proceso electoral.

“Se está adelantando con toda la institucionalidad, brindando garantías en materia logística, de seguridad y de transparencia, y hasta el momento no se ha presentado ningún contratiempo”, indicó.

Las autoridades también confirmaron que no se han registrado incidentes durante el traslado de las urnas ni situaciones que alteren el orden público, por lo que el proceso continúa dentro de los parámetros establecidos.

Según las estimaciones de las autoridades electorales, el escrutinio departamental podría extenderse hasta por unos 15 días, periodo en el que se continuará verificando la votación y resolviendo eventuales reclamaciones.