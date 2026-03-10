Más de 40.000 personas llegarán en Cali en noviembre para el Giro de Rigo

Este martes, el reconocido ciclista Rigoberto Urán llegó a Cali para dar a conocer oficiamente los detalles del 'Giro de Rigo', una carrera de ciclismo que Urán ya ha realizado en otras ciudades de el país, cuya próxima edición se realizará en la capital del Valle.

Urán se reunió con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, donde confirmó que el evento se realizará el próximo 1ro. de noviembre y ya las inscripciones se encuentran completamente vendidas. Cada ciclista tiene derecho a traer cuatro acompañantes, lo que significa la llegada de más de 40.000 personas a la ciudad.



Giro de Rigo en Cali ha sido el que más rápido se ha vendido

"Este es el Giro que más rápido se ha vendido: 10.000 personas en solo dos días. Ciclistas de 35 países van a venir, y eso va a ser bueno para todo el mundo", indicó el alcalde Eder.

Este evento representa una importante reactivación de la economía, pues no solo beneficia al sector deportivo, sino a toda la cadena productiva de turismo de la ciudad. Se esperan ganancias hasta de 80.000 millones de pesos, en el fin de semana previo a la carrera, y los días del evento.

"Nos ha sorprendido mucho que muchas empresas grandes también hayan decidido sumarse al evento. Tenemos un 30 % de inscritos del exterior, incluso superamos el número de Medellín, que era donde íbamos a hacer mi despedida como ciclista profesional”, resaltó Urán.