Por tercera vez, la suerte de MiLoto cae en Cali. ¿Cuánto recibirá el nuevo millonario?

Por tercera vez, la suerte de MiLoto cae en Cali. ¿Cuánto recibirá el nuevo millonario?

Un jugador de Cali ganó el Premio Gordo en MiLoto tras acertar cinco números. Es la tercera vez que cae en la capital vallecaucana.

