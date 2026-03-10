Por tercera vez, la suerte de MiLoto cae en Cali. ¿Cuánto recibirá el nuevo millonario?

La suerte volvió a sonreírle a Cali. Un jugador de la capital vallecaucana se llevó el premio mayor de MiLoto, que en esta ocasión entregó $600 millones, luego de acertar los números 03, 13, 19, 21 y 23 del sorteo No. 0498.

El ganador compró su tiquete bajo la modalidad manual a través del portal oficial de Baloto, donde también se pueden consultar los resultados de cada sorteo. Con este nuevo premio, Cali completa tres ocasiones en las que el acumulado principal de MiLoto cae en la ciudad, y además es la primera vez que ocurre en lo que va de 2026.



Por tercera vez la suerte de MiLoto cae en Cali

Miloto hoy

El sorteo No. 0498 no solo dejó un nuevo millonario. En total, más de 13.600 personas ganaron premios, que en conjunto superaron los $703 millones.



Además, este resultado marca el sexto premio mayor que se entrega en 2026, dentro de un juego que se promociona como una opción “fácil de jugar y fácil de ganar”.

El nuevo ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar en http://www.baloto.com los pasos y requisitos para reclamar el dinero.



Sorteo No. 0498 dejó más de 13.600 ganadores

Desde su lanzamiento en octubre de 2023, MiLoto ha entregado más de $45.225 millones en premios, lo que equivale a más de 2,5 millones de ganadores en todo el país.

El juego también ha transferido más de $19.461 millones al sistema de salud, recursos que hacen parte de los aportes que realizan los juegos de suerte y azar en Colombia.



Dónde comprar MiLoto y consultar resultados

Las personas interesadas en jugar pueden hacerlo de dos formas:

Comprar el tiquete en línea desde el celular o computador en http://www.baloto.com.

Adquirirlo de manera presencial en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS en todo el país.

En el mismo portal también se pueden consultar los resultados de los sorteos, verificar números ganadores y conocer los pasos para reclamar premios. Mientras tanto, en Cali alguien ya celebra haber acertado la combinación que lo convirtió en el nuevo millonario de MiLoto