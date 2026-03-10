Momento en que rescatan a tres personas atrapadas en carro inundado en deprimido de la 94 en Bogotá

En Bogotá las lluvias con granizo hicieron de las suyas y colapsaron las redes de alcantarillado y motobombas de evacuación al norte de la capital.

El caso más grave fue la inundación del deprimido de la calle 94 en Usaquén donde quedaron atrapados tres carros particulares. Uno de estos fue un carro de marca Mazda de color plateado de placas GPO 213 que estaba a punto de salir del deprimido cuando el agua dañó por completo el carro. Según la información conocida por este medio, dentro del carro iba una bebé vestida con un saco de color rosado y dos mujeres.

En el video, se ve el momento exacto fue a las 3:50 p.m. de la tarde del lunes 9 de marzo cuando uno de los agentes civiles abre la puerta derecha trasera en donde iba la bebé en la silla especial para ella en compañía de una mujer vestida con prendas negras. Minutos después, tras hacer la verificación de salud y dar unas instrucciones para la salida de las personas atrapadas, uno de los agentes abren la puerta izquierda para sacar a la mujer en brazos.

Sobre las 3:54 p.m. un nombre abre la puerta del conductor para sacar precisamente a la conducta del carro, y la saca literalmente cargada en su espalda con una maleta negra.



Después de a evacuación fueron trasladado a una camioneta blanca que estaba metros adelante de donde comenzaba el agua para que pudieran recibir atención de la autoridades. Dentro del grupo de las personas que colaboró en el rescate, estaba el director del IDU, Orlando Molano.

Según información del IDIGER, se reporta que el acumulado de lluvias es aproximado de 56 milímetros de lluvia en dos horas, lo que equivale a llenar cerca de 22 piscinas olímpicas.