Bogotá
Primicia

Momento en que rescatan a tres personas atrapadas en carro inundado en deprimido de la 94 en Bogotá

Tras el colapso de las bombas hidráulicas del deprimido, y que genero la gran inundación al norte de Bogotá, varios agentes civiles de ls Secretaría de Eduación rescataron a una bebe y dos mujeres adultas.

