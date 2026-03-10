Sin acuerdo termina reunión entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia

Durante dos horas se reunieron la senadora Paloma Valencia, quien ganó la Gran Consulta por Colombia, y Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo la segunda mejor votación en esa coalición con 1.2 millones de votos.

En las últimas horas se ha evaluado la posibilidad de que Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia; sin embargo, aún no hay un ofrecimiento formal de la candidata del Centro Democrático hacia Oviedo, especialmente por algunas diferencias que tienen frente al acuerdo de paz.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Foto: captura de video

“El objetivo es que, como resultado de la Gran Consulta por Colombia, ella pueda ser presidenta de Colombia porque es la ganadora de esa coalición. Aquí, como lo decimos coloquialmente, no vamos a voltear la arepa ni buscar vicepresidencias en otros movimientos políticos. Aquí lo que queremos es tomar la mejor decisión para que esta conversación, Paloma-Oviedo, que tiene un punto sensible para el país que no podemos desconocer, y es que la gente sí quiere la paz y que no sigamos hablando de cómo rehacer un Acuerdo de Paz que suscribimos hace 10 años”, dijo Oviedo.

Juan Daniel Oviedo. Foto: @JDOviedoAr.

Es importante recordar que los candidatos a la presidencia tienen hasta este viernes para inscribirse oficialmente ante la Registraduría.