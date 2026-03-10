El pasado 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro citó a su gabinete a un Consejo de Ministros en Montería a las 7 de la noche con el fin de discutir las medidas en el marco de la emergencia por lluvias; sin embargo, la sesión realmente inició a las 10:30 p.m. Tres horas y media esperaron a que el mandatario llegara y su justificación fue una supuesta alerta de atentado en contra de él y de sus hijas.

“Me quieren matar, pero voy a hablar de eso después, en otra época. Por eso no pude llegar a tiempo, buscando aterrizar en un lugar no previsible, pero ni la Fuerza Aérea me entendió. En cambio, esta mañana sí logré con los muchachos de la Armada coordinar un cambio total de rutina para poder tener más seguridad, porque iba con mis hijas y no voy a dejar que acribillen en un helicóptero con ellas adentro”, dijo.

Luego, al siguiente día, cuando continuó el consejo, el mandatario reveló más detalles de ese supuesto plan de atentado, asegurando que incluso tuvo que desviarse hacia mar abierto.

“Vengo de dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso en la noche no pude llegar, dos horas que no pude aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron las luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque temía que en el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también. E hice lo que sé hacer; entonces cogimos el mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué”, agregó.



Fuerza Aeroespacial niega haber recibido alertas de atentado contra Petro en vuelo a Córdoba

La Fuerza Aeroespacial de Colombia confirmó a Blu Radio que el 9 de febrero de 2026 realizó una operación aérea desde Bogotá para transportar una comitiva de la Casa Militar de la Presidencia. Inicialmente, el vuelo estaba programado hacia Montería, pero posteriormente la Casa Militar solicitó cambiar el destino a Coveñas, en Sucre.

La aeronave despegó del Aeropuerto El Dorado y tenía como destino el aeródromo militar de Coveñas con un tiempo estimado de vuelo de 1 hora y 55 minutos. Además, se establecieron como aeropuertos alternos Barranquilla y Cartagena en caso de contingencia.

Publicidad

La FAC es enfática en señalar que durante el trayecto de ese 9 de febrero no se detectó ninguna amenaza o actividad sospechosa, ni en tierra ni en el aire. Tampoco se registró riesgo balístico ni indicios de ataque con armas de fuego contra la aeronave. Cabe mencionar que esta información pudo haber llegado directamente al presidente Petro de otras fuentes como la Dirección Nacional de Inteligencia, pero en todo caso, no fue reportada a la institución que operaba dicho vuelo.

Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

"Durante la operación de transporte aéreo no se realizó modificación de ruta hacia mar abierto. Asimismo, no se detectó amenaza o actividad sospechosa en tierra ni riesgo balístico durante el trayecto, no se recibió en CATAM reporte formal sobre posible ataque con armas de fuego contra la aeronave y no se declaró ningún tipo de emergencia aérea en ningún momento del vuelo", dice el documento en poder de este medio.

Tampoco se declaró ninguna emergencia aérea, por lo que no fue necesario activar protocolos de defensa ni procedimientos especiales de seguridad. Incluso, la FAC señala que no se elaboró un informe técnico posterior, porque el vuelo no presentó novedades operacionales ni de seguridad. Este medio consultó a la Presidencia sobre la razón por la cual el presidente habría aterrizado en Coveñas, pero desde la Casa de Nariño niegan que la aeronave haya tenido como destino este lugar.