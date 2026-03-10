Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 10 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia. A diferencia de otros sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, una dinámica que amplía las posibilidades de ganar y que ha despertado el interés de miles de apostadores en todo el país.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, martes 10 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 10 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica sencilla que permite a los jugadores realizar sus apuestas de forma rápida y práctica. Para participar, los apostadores deben seguir algunos pasos básicos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número sin depender de un signo específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Este sistema ofrece mayor flexibilidad a los participantes y amplía las alternativas para intentar acertar el resultado del sorteo.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de este juego es que permite participar con montos accesibles, lo que facilita que más personas puedan realizar sus apuestas.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos por jugada.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados, ya que esto garantiza la validez del tiquete y facilita el proceso de cobro en caso de resultar ganador.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Las personas que resulten ganadoras en el Super Astro Sol deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos básicos

Para reclamar el dinero se deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:

