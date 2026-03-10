Presentan libro que reconstruye la búsqueda de justicia por el feminicidio de Nancy Mestre

El lanzamiento se realizará a las 9 de la mañana en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, en la capital del Atlántico, y contará con un conversatorio en el que participarán los autores de la obra, miembros de la familia Mestre y la directora de El Heraldo, Érika Fontalvo.

El libro fue escrito por el periodista Juan Guillermo Mercado y recoge testimonios, documentos y archivos personales que Martín Mestre reunió durante años mientras investigaba por su cuenta el paradero del responsable del crimen, Jaime Saade Cormane, quien permaneció prófugo durante más de dos décadas en Brasil.

La obra también revela detalles inéditos del caso, entre ellos el testimonio de una testigo que, más de treinta años después del asesinato, aporta una versión que vincula el crimen con posibles conexiones con el narcotráfico, una pista que durante años permaneció en la sombra.

Jaime Saade y Nancy Mestre. Suministrada.

Durante el evento se inaugurará además la exposición “Nancy Mariana Mestre: un feminicidio que no prescribió”, una muestra que reúne fotografías, archivos y portadas de prensa que documentan la lucha de la familia por esclarecer el caso.



Más que la presentación de un libro, los organizadores aseguran que el encuentro busca convertirse en un acto de memoria y reflexión colectiva sobre uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la mujer en la historia reciente de Barranquilla.

La publicación narra cómo, ante la lentitud de la justicia, un padre decidió seguir pistas, investigar por su cuenta y cruzar fronteras durante casi treinta años hasta lograr que el responsable del crimen enfrentara finalmente a la justicia en Colombia.