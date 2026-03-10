En vivo
Presentan libro que reconstruye la búsqueda de justicia por el feminicidio de Nancy Mestre

Presentan libro que reconstruye la búsqueda de justicia por el feminicidio de Nancy Mestre

La editorial Planeta presentará este jueves 12 de marzo el libro Una Lucha Contra el Olvido, una obra periodística que reconstruye el feminicidio de Nancy Mariana Mestre, ocurrido el 1 de enero de 1994 en Barranquilla.

