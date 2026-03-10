Murió un soldado en ataque terrorista en la vía Panamericana

La Tercera División del Ejército confirmó que en el ataque terrorista ocurrido alrededor del mediodía de este martes en el municipio de El Patía, en el departamento del Cauca, murió un soldado y otros dos militares resultaron heridos.

El hecho ocurrió en el sector de El Estanquillo, en plena vía Panamericana, cuando disidentes de la estructura ‘Carlos Patiño’ activó un campo minado, al paso de una patrulla militar del Grupo Liviano de Caballería N.º 8, la cual se encontraba haciendo control territorial en la zona.

El impacto de la explosión dejó afectados a tres soldados, quienes de inmediato fueron trasladados de la zona de forma helicoportada hasta un centro asistencial cercano, sin embargo, el soldado profesional Ferney Ramos Villalba murió, pues fue quien tuvo las lesiones más graves.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente esta irreparable pérdida y extiende un respetuoso mensaje de solidaridad a la familia y allegados de nuestro soldado Ramos, al tiempo que dispone de un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento integral a los familiares del personal fallecido y herido”, señala el comunicado del Ejército.



Tras lo ocurrido los demás integrantes de la tropa se desplegaron en el sector para evitar nuevos ataques y coordinar la evacuación de los soldados heridos, sin poner en mayor riesgo la integridad de otros militares ni la población civil.