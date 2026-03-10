En vivo
Murió un soldado en ataque terrorista en la vía Panamericana

El hecho ocurrió en el sector de El Estanquillo, en plena vía Panamericana, cuando disidentes de la estructura ‘Carlos Patiño’ activó un campo minado, al paso de una patrulla militar.

Ejército confirma la muerte de un soldado en ataque terrorista en la vía Panamericana.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

