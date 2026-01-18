En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Hospital de Cajibío, Cauca, sufrió graves daños tras ataque terrorista perpetrado con drones

Hospital de Cajibío, Cauca, sufrió graves daños tras ataque terrorista perpetrado con drones

También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad