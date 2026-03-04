Autoridades han incautado $1.500 millones que iban a ser utilizados para delitos electorales

De cara a las elecciones del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en combatir la compra de votos y la trashumancia electoral. En ese sentido, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció la incautación de más de mil millones de pesos en episodios que estarían vinculados a este tipo de delitos.

“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, dijo.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

El jefe de esta cartera también confirmó que ya fue expedida la Directiva 04, que materializa la orden del presidente Gustavo Petro de que los ascensos de los comandantes estén sujetos a la reducción de los homicidios y el combate a delitos electorales. “Esto debe ser valorado como una de las variables que se analizan con los comités para los ascensos. Hay que verificar cada uno de los casos de manera juiciosa, pero no podemos irnos al extremo de que va a haber falsos positivos electorales”, explicó.

Elecciones en Colombia // Foto: AFP

Respecto a estas declaraciones del mandatario, en las que también pidió que las mesas de votación sean impugnadas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que no es para todos los casos. “Cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y las personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó. Todos esos casos son para impugnación”, concluyó.