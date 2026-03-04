En vivo
Autoridades han incautado $1.500 millones que iban a ser utilizados para delitos electorales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que los operativos se han llevado a cabo en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, La Guajira y Córdoba.

