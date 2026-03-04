En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos 12 muertos y 8 desaparecidos deja grave accidente de tránsito entre camioneta y bus

Al menos 12 muertos y 8 desaparecidos deja grave accidente de tránsito entre camioneta y bus

Las dos personas que viajaban en la camioneta murieron en el impacto y entre los pasajeros fallecidos en el vehículo de transporte al menos uno era menor de edad.

Al menos 12 muertos y 8 desaparecidos deja grave accidente de tránsito entre camioneta y bus
Al menos 12 muertos y 8 desaparecidos deja grave accidente de tránsito entre camioneta y bus
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad