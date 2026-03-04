En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Donald Trump y Delcy Rodríguez intercambian elogios por "amable cooperación"

Donald Trump y Delcy Rodríguez intercambian elogios por "amable cooperación"

El comentario de Trump llegó un día después de que varias informaciones aseguraran que Washington prepara una imputación penal contra la líder chavista para ejercer presión sobre su Gobierno.

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

