Trump dice que más de 9.000 estadounidenses han abandonado O. Medio por la guerra de Irán

Trump dice que más de 9.000 estadounidenses han abandonado O. Medio por la guerra de Irán

Según el republicano, el Gobierno estadounidense está fletando vuelos y reservando opciones comerciales para apoyar a sus conciudadanos.

trump-discurso-union-afp.jpg
Donald Trump en el Discurso de la Unión
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

