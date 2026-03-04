¿Parque para motos o para niños? Conductor quedó grabado dando vueltas dentro de una cancha

Los hechos ocurrieron el martes 3 de marzo en un parque del barrio Florencia, de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, cuando el conductor de una moto de color rojo con negro fue grabado dando vueltas encima de una cancha en un parque infantil de barrio.

Este conductor hizo varias maniobras por varios segundos en donde tampoco se ve la llegada de la autoridad.

Según el video de la denuncia, la placa de la moto es IBV18H. Sin embargo, con lo que cuentan algunos habitantes de este barrio, no es la primera vez que las motocicletas invaden los andenes o parques de la localidad.

Sin embargo, según el relato del denunciante, al pedirle al motociclista que se quitara de la cancha su respuesta fue “me pareció buena idea practicar acá”.



Así las cosas, el concejal de Bogotá Juan David Quintero reiteró la denuncia y el llamado a la Secretaría de Movilidad, no solo para encontrar al conductor de esta moto para aplicar la sanción, sino también adelantar acciones contundentes para los motociclistas que sean captados cometiendo imprudencias viales como subir las motos a los andenes para evitar los trancones de Bogotá poniendo en riesgo la vida de varios transeúntes.

Entretanto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá aseguró que ya comenzó la identificación de este conductor para aplicar la sanción, que según el distrito podría ser una multa de 30 salario mínimos, es decir, superior a 1.300.000 pesos.